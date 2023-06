Was tun, wenn es im Magen und der Speiseröhre brennt?

Wenn es im Magen und der Speiseröhre brennt – Tipps für den Umgang mit der Refluxkrankheit gibt's beim nächsten Arztvortrag in Stadtbergen.

Sodbrennen oder saures Aufstoßen hat wohl fast jeder nach einem schweren Essen schon einmal erlebt. Manchmal treten solche Beschwerden aber auch unabhängig von zu fettigem Essen auf. Wenn der Rückfluss von Säure aus dem Magen in die Speiseröhre störende Beschwerden oder Komplikationen verursacht, dann spricht man von einer Refluxkrankheit. Was in diesem Fall zu tun ist, erläutert die Oberärztin an der III. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, Dr. Sandra Nagl, in der Ärztlichen Vortragsreihe.

Gegen den Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre gibt es nicht nur Allgemeinmaßnahmen wie zum Beispiel Hochlagerung des Oberkörpers, Meiden später Mahlzeiten und Ähnliches, sondern auch wirksame Medikamente, wie zum Beispiel die sogenannten Protonenpumpenhemmer. Sie vermindern die Bildung von Magensäure, lindern damit die Symptome der Refluxkrankheit und können die durch den Reflux bedingte Entzündung der Speiseröhre abheilen lassen.

Beispiele für Therapiemöglichkeiten

Schlägt die medikamentöse Therapie nicht ausreichend an, oder leidet der Patient an weiteren Beschwerden wie zum Beispiel beim Schlucken, dann sollte das mittels Endoskopie und pH-Metrie beziehungsweise Impedanzmessung weiter spezifisch abgeklärt werden. Wann bei Refluxkrankheit eine operative Therapie Sinn ergibt, darauf wird Nagl ebenfalls zu sprechen kommen.

Die Referentin geht auch auf eine spezielle, glücklicherweise seltene Speiseröhrenerkrankung ein, die Achalasie. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung der Speiseröhre, bei der der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen nicht mehr richtig öffnet, sodass Speisen und Flüssigkeiten nur verzögert in den Magen gelangen. Betroffene können unter Schluckbeschwerden, Zurückfließen von Speisen und Flüssigkeiten, Brustschmerzen bis hin zum Gewichtsverlust leiden. Um diese Erkrankung zu diagnostizieren, ist neben einer endoskopischen Untersuchung eine sogenannte Ösophagusmanometrie notwendig, die die Bewegung und die Druckverhältnisse in der Speiseröhre darstellt. Dazu wird laut Nagl eine dünne Sonde über die Nase eingeführt.

Was sonst noch möglich ist

Zur Therapie der Achalasie stehen laut Nagl unterschiedliche Behandlungsmethoden zur Verfügung: Bei einer Ballondilatation wird ein Ballon auf Höhe des Schließmuskels zwischen Speiseröhre und Magen aufgeblasen, wodurch die erkrankte Muskulatur an dieser Stelle einreißt. Alternativ kann die erkrankte Muskulatur auch durch einen endoskopischen Eingriff, die sogenannte POEM (Perorale endoskopische Myotomie) oder durch einen operativen Eingriff, die laparoskopische Myotomie, durchtrennt werden. Welche Behandlungsmethode sinnvoll ist, hängt von der Art der Achalasie, aber auch den Möglichkeiten des örtlichen Krankenhauses ab.

Lesen Sie dazu auch

Der Vortrag „Refluxerkrankung und Achalasie“ findet am Montag, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro.