Stadtbergen

vor 58 Min.

Weihnachten im Seniorenheim Schlössle: So wird es trotz Pandemie festlich

Sie feiern gemeinsam mit den anderen Bewohnerinnnen und Bewohnern Weihnachten im Seniorenheim Schlössle in Stadtbergen: Anton Kreuzer und Gabriele Kriz (v. links).

Plus Das Schlössle-Team hat sich viel einfallen lassen, um den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims in Stadtbergen trotz der schweren Zeit schöne Weihnachtstage zu bereiten.

Von Diana Zapf-Deniz

Weihnachten ist in der Pflegeeinrichtung Schlössle in Stadtbergen eine Herzensangelegenheit. Für die 90 Senioren und Seniorinnen hat sich das Team eine schöne Weihnachtsfeier für ihre Bewohner und Bewohnerinnen ausgedacht. Doch wie kann ein Fest in Pandemie-Zeiten gelingen? Auch die Sorge, keine Ansteckungen zu riskieren, begleitet das diesjährige Weihnachten.

