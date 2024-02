Stadtbergen

Wenige Zentimeter Hecke sorgen in Stadtbergen für Streit

Um diese Eschenhecke geht es: Am Kirchberg in Leitershofen ist nur wenig Platz zwischen dem Friedhof und den Privatgrundstücken. Zu wenig, findet die Stadtverwaltung von Stadtbergen.

Plus Ein Stadtberger Hausbewohner muss seine Hecke stutzen, weil sie in den städtischen Grund hineinreicht. Doch der fordert mehr Gleichbehandlung.

Von Thomas Hack

Wie sieht die Rechtslage aus, wenn die Hecke eines Hauseigentümers allmählich über den angrenzenden städtischen Grund und Boden sprießt? Prinzipiell ist eine solche Situation ganz eindeutig vom Gesetzesgeber geregelt: Der Hausbesitzer muss die Hecke zurückschneiden und kann bei Untätigkeit auch von der Stadt dazu aufgefordert werden. Kommt er einer solchen Aufforderung nicht nach, kann die Kommune selbst tätig werden und dem Grundstücksbesitzer die Rechnung dafür zukommen lassen. In vielen Fällen passiert das jedoch nicht so schnell, da die Stadtverwaltungen oftmals ein Auge zudrücken. Nicht so beim Stadtberger Bürger Peter Merk, der mit einer körperlichen Schwerbehinderung lebt.

Gegen ihn gehe die Stadt jetzt „mit aller Härte“ vor, wie er selbst im Wortlaut erzählt. „Meine Hecke, die seit mehr als 70 Jahren das Grundstück ziert, ragt etwa zehn bis 15 Zentimeter in den städtischen Grund am Kirchberg hinein. Das hat eine Vermessung im Auftrag der Stadt ergeben.“ Merk habe ein Schreiben bekommen, welches ihm eine Frist von 14 Tagen setzte, die Hecke zurückzuschneiden, um mehr Raum für den angrenzenden öffentlichen Stadtweg freizugeben. Rein rechtlich kaum anfechtbar, aber Merk sieht sich nun einigen Problemen gegenübergestellt.

