Arztvortrag: Wenn Schmerzen in der Brust lange anhalten

Sind die Herzkranzgefäße geschädigt? Auch eine Computertomographie kann Aufschluss geben. Dr. Katharina Rippel klärt über diese Diagonosemethode auf.

Brustschmerzen, Atemnot oder Schmerzen in der linken Schulter können, vorwiegend bei Männern, auf einen bevorstehenden Herzinfarkt hindeuten. Bei Frauen sind die Anzeichen teilweise anders. Oft geht es dann sehr schnell, aber Patienten, die solche Symptome über längere Zeit abgeschwächt beobachten, können sich durch eine Computertomografie (CT) der Herzkranzgefäße Gewissheit verschaffen. Diese Untersuchung ist allerdings bislang nicht allgemein bekannt, auch nicht bei allen Ärzten. Daher wird sie die Oberärztin an der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie des Uniklinikums, Dr. Katharina Rippel, in der Ärztlichen Vortragsreihe „Gesundheit im Dialog“ darstellen.

Zu einem Herzinfarkt kann es kommen, wenn Herzkranzgefäße verstopft sind. Durch diese Gefäße wird das Herz selbst mit Blut versorgt. Wird das Herz zu wenig durchblutet, so kann es seine Funktion schließlich nicht mehr aufrechterhalten – der Herzmuskel beginnt abzusterben. Daher ist ein Herzinfarkt ein lebensbedrohendes Ereignis.

Demnächst sollen Krankenkassen die CT bezahlen

Bisher ist die CT zur Untersuchung der Herzkranzgefäße nach den Worten von Rippel noch keine Kassenleistung. Sie erwartet die Zulassung aber in allernächster Zeit. Schon jetzt finden in ihrer Klinik wöchentlich zahlreiche solche CT-Untersuchungen statt. Die Technik stehe seit einigen Jahren zur Verfügung. CT ist ein bildgebendes Verfahren, ähnlich wie das Röntgen. Hier wird aber bei Gefäßdarstellungen mit einem jodhaltigen Kontrastmittel gearbeitet. Das Körperinnere wird dabei in Form von Scheiben dargestellt; man kann also Veränderungen etwa an Blutgefäßen sehr genau erkennen und lokalisieren. Zur CT-Untersuchung des Herzens werden zudem gezielt Medikamente gegeben, die den Herzschlag verlangsamen. Zu der Untersuchung ist kein stationärer Aufenthalt nötig.

Wird die Gefahr eines Herzinfarkts rechtzeitig erkannt, dann ist, so Rippel, meist keine Operation nötig, sondern es ist eine medikamentöse (medizinisch: „konservative“) oder minimalinvasive Therapie (Herzkatheter) möglich. Die Computertomographie deckt aber längst nicht in jedem Fall einen drohenden Herzinfarkt auf. Die erwähnten Warnsignale können auch auf anderen Krankheiten beruhen, etwa einer Lungenembolie.

Der Vortrag „Brustschmerz und Herzkranzgefäße – Entscheidungshilfe Computertomografie“ findet am Montag, 20. November, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: fünf Euro.

Lesen Sie dazu auch