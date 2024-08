Wie eine Stadtbergerin in Ungarn ihr gestohlenes Handy wieder fand

Eigentlich sollten es ein paar schöne Tage mit Freundinnen in Ungarn werden. Doch schon kurz nachdem die 17-jährige Leo aus Stadtbergen am Bahnhof in Budapest angekommen war, wurde ihr Handy gestohlen. Aufgelöst habe sie vom Smartphone einer Freundin aus Zuhause angerufen, erzählt Mutter Claudia Munk. Was dann folgt, ist eine nervenaufreibende Geschichte mit ungewöhnlichem Happy End.

Philipp Kinne