Wie heizen wir morgen? Experten geben in Stadtbergen Antworten

Vortrag in Stadtbergen klärt über alternative Energieversorgung auf. Deuringen ist für ein Nahwärmenetz geeignet. Einige Besucher lassen sich für das Projekt vormerken.

Wie werden wir morgen heizen? Diese ökologische Frage sei auch eine ethische Frage, war auf der jüngsten Veranstaltung des Bund Naturschutzes in Stadtbergen zu hören. Eingeladen waren dazu die beiden Energieexperten Georg Wörner und Dr. Markus Brehm.

Wörner erklärte den Einsatz von Wärmepumpen. Am häufigsten würde man die Luft-Wasser-Pumpe verwenden. Sie sei hoch effizient und arbeite wie ein gegenläufiger Kühlschrank, das heißt: Der Luft wird Wärme entzogen und der Heizung Wärme zugeführt. Ideal sei eine Vorlauftemperatur von 55 Grad. Noch werde die Wärmepumpe wegen ihrer Geräuschentwicklung im Freien aufgestellt. Die Industrie arbeite aber intensiv daran, leisere Modell zu produzieren, um sie auch im Haus unterbringen zu können. Die Ausgaben beliefen sich bei einem Einfamilienhaus derzeit auf rund 30.000 Euro. Da nichts verbrannt werde, entfielen aber die Kosten für den Kaminkehrer. Dämmmaßnahmen könnten auch nachträglich angebracht werden.

Deuringen mit Hirblingen vergleichbar

Im zweiten Vortrag ging es um Nahwärmenetze. Brehm berichtete von seinem Projekt in Hirblingen. Inzwischen werden dort mehr als 80 Häuser versorgt. Deuringen sei von der Struktur und Einwohnerzahl mit Hirblingen vergleichbar. Wer sich an das Netz anschließe, benötige einen Pufferspeicher. Insgesamt bedeute Nahwärme eine ausgewogene günstige Wärmeversorgung. Brehm forderte die Kommunen auf, sich für das Projekt stark zu machen. Einige Besucher ließen sich am Ende der Veranstaltung für das Projekt vormerken. (AZ)