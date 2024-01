Wie Klimaveränderungen auch Lungenkrankheiten beeinflussen

Feinstaub kann Lungenkrankheiten verschlimmern, das weiß die Wissenschaft. Doch wie steht es mit anderen Umwelteinflüssen? Professor Martin Schwaiblmair berichtet.

Wie wirken sich die begonnenen Veränderungen des Klimas auf Lungenkrankheiten aus? Dazu gibt es noch offene Fragen, aber der Sektionsleiter für Pneumologie (Lungenheilkunde) an der I. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, Professor Martin Schwaiblmair, erwartet überwiegend negative Einflüsse. Wetteränderungen können zusätzlich zu Verschlechterungen führen. Dazu will er in der Ärztlichen Vortragsreihe Überlegungen anstellen.

Schwaiblmair hat sich zwei häufige Lungenerkrankungen ausgesucht, die er näher betrachten möchte: Bronchialasthma und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (abgekürzt COPD). Bronchialasthma ist sicherlich bekannter als die COPD. Es ist eine anfallsweise auftretende Verengung der Atemwege, die auf einer chronischen Entzündung oder einer Überempfindlichkeit (gegebenenfalls einer Allergie) beruht. Betroffen sind laut ärztlichen Abrechnungsdaten etwa sechs Prozent der Erwachsenen und fünf Prozent der Heranwachsenden.

An COPD sterben besonders viele Menschen

Die COPD rührt dagegen meist von den Auswirkungen des Rauchens, des Atmens von verschmutzter Luft oder einer Infektion her. Davon sind vier bis sechs Prozent der Deutschen betroffen. Wie Bronchialasthma kann auch COPD zu akuter Atemnot führen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt COPD als dritthäufigste Todesursache weltweit an.

Nicht bloß ein Raucherhusten: Es könnte auch eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) sein – und die ist gefährlich. Foto: Franziska Koark (dpa)

Der Referent wird erläutern, wie diese beiden Krankheiten zu diagnostizieren sind und welche Therapien sich anbieten. In beiden Fällen wird es dann darum gehen, wie sich Klimaveränderungen auswirken können. Gesondert betrachtet er dabei die Luftverschmutzung und ihren Einfluss auf die Verschlimmerung eines Asthma bronchiale. Ob Luftschadstoffe auch eine solche Krankheit auslösen können, ist bislang nicht völlig klar. Dagegen geht man davon aus, dass Feinstaub das Risiko, an einer Lungenkrankheit zu sterben, deutlich erhöht.

Den Atemwegserkrankungen kann auch vorgebeugt werden

Der Vortrag wird aber, wie Schwaiblmair versicherte, nicht nur besorgniserregende Befunde liefern. Es gibt auch Möglichkeiten, durch Vorbeugung die Krankheitsfolgen für die Atemwege zu mildern oder zu vermeiden. Dazu wird er ebenfalls Hinweise geben. Der Vortrag „Einfluss des Klimawandels auf Lungenerkrankungen“ findet am Montag, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: fünf Euro.

