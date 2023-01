Wie künstliche Intelligenz helfen kann, Krebs frühzeitig zu erkennen

Bei der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen geht es im Vortrag von Oberarzt Dr. Alanna Ebigo diesmal um die neuen Möglichkeiten der Krebs-Früherkennung.

Die Früherkennung von Krebs ist in der Medizin schon seit Längerem ein wichtiges Thema. In vielen Fällen können Geschwulste (Neoplasien) entfernt werden, bevor sie sich zu einem Tumor entwickeln. Doch dabei ist noch mehr möglich. Darüber spricht der Oberarzt der III. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, Dr. Alanna Ebigbo, am Montag, 23. Januar, um 19.30 Uhr in der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen.

Seit einigen Jahren ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Beurteilung von Dickdarmbefunden im Rahmen einer Darmspiegelung medizinisch zugelassen. Das Uniklinikum macht davon Gebrauch. Damit sollen laut Ebigbo Frühformen von Krebs oder Vorstufen (sogenannte Adenome) im Darm besser erkannt und genauer klassifiziert werden. Es handelt sich um sogenannte Polypen, zunächst gutartige Wucherungen an der Darmwand, die aber entfernt werden müssen, bevor sie sich weiterentwickeln oder entarten können. Manche Polypen sind aber so klein oder flach, dass sie auch mal übersehen werden. Es ist auch eine Verwechslung von Neoplasien und entzündlichen Geschwulsten möglich. Das abgetragene Gewebe muss untersucht werden, was Zeit und Kosten erfordert – eventuell sind sogar Nachkontrollen nötig.

Vortrag in Stadtbergen über KI und Krebs

Für die Entdeckung und korrekte Unterscheidung von echten Neoplasien kann Künstliche Intelligenz das Medizinpersonal während der Endoskopie unterstützen. Unter Künstlicher Intelligenz versteht man die Übertragung von menschlichem Lernen und Denken auf eine Maschine oder einen Computer. Mit einer großen Sammlung von Daten ähnlicher Befunde gelingt dies. Mit jedem Vergleich lernt der Computer weiter dazu. Er kann also schon nach kurzer Zeit beim Befund einer Darmspiegelung mit hoher Sicherheit bestimmen, ob eine Frühform von Krebs vorliegt oder nicht.

Sehr interessant wäre Künstliche Intelligenz auch bei der Untersuchung des Dünndarms. Dieser Darmabschnitt kann durch eine kleine Kapsel, die mit einer Minikamera bestückt ist, untersucht werden. Allerdings liefert die Kamera mehrere 1000 Bilder. Ein Arzt muss sich also sehr konzentrieren, um alle diese Bilder nach Krebsvorstufen abzusuchen. Künstliche Intelligenz hilft hier, indem der Computer nur wenige "verdächtige" Fotos vorauswählt. Bei seiner Forschung arbeitet das Uniklinikum mit Informatikern zusammen, die teils von der Uni Augsburg, teils von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg kommen.

Der Vortrag "Artificial Intelligence und Frühneoplasmen" findet am Montag, 23. Januar, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: Fünf Euro.

