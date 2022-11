Vortrag in Stadtbergen: Wie Laien zu Lebensrettern werden können

Im Notfall zählt jede Sekunde. Der Direktor der Zentralen Notaufnahme zeigt im Bürgersaal Stadtbergen, wie Laien durch Erste Hilfe und Reanimation Leben retten können.

Unfallopfer bergen, Wunden versorgen, beatmen, eventuell das Herz wieder zum Schlagen bringen, per Herzdruckmassage oder Defibrillator – an einen Ersthelfer werden einige Anforderungen gestellt. Viele schrecken davor zurück, wählen zwar den Notruf, tun aber nichts weiter. Deshalb kommt der Direktor der Zentralen Notaufnahme und der IV. Medizinischen Klinik am Uniklinikum, Dr. Markus Wehler, einmal mehr in den Bürgersaal, um für Erste Hilfe und speziell die Reanimation durch Laien zu werben.

Dr. Markus Wehler leitet die Notaufnahme am Klinikum Augsburg. Einige Techniken der Reanimation zeigt er bei der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Zwar sind die Kenntnisse der Deutschen in den vergangenen Jahren besser geworden, aber aus Sicht von Wehler kann man noch nicht zufrieden sein. Wartet ein Zeuge eines Notfalls nur ab, bis der Notarzt kommt oder lässt er gar einen Patienten im Stich, so kann er wegen unterlassener Hilfeleistung belangt werden. Wehler betont aber lieber, dass es etwas bringen kann, sich um ein Notfallopfer zu kümmern, selbst wenn man kaum etwas davon behalten hat, was in dieser Situation zu tun ist. Denn auch wenn der Patient merkt, dass jemand sich um ihn kümmert, dass ein Arzt auf dem Weg ist oder wenn er vielleicht bereits sagen kann, was mit ihm nicht in Ordnung ist, kann das zu seiner Rettung beitragen.

Gehirnregionen sterben schon nach kurzer Zeit ab

Im Notfall kann es auf jede Sekunde ankommen. Durchschnittlich dauert es sieben Minuten, bis Sanitäter oder ein Notarzt vor Ort sind. In dieser Zeit kann sich der Zustand des Patienten aber schon erheblich verschlechtern, insbesondere wenn er einen Schlaganfall erlitten hat, wenn also das Gehirn durch eine Blutung oder einen Blutstau zu wenig mit Blut versorgt wird. Gehirnregionen sterben schon nach kurzer Zeit ab und können den Betroffenen zum Pflegefall machen. Wie auch ein Laienhelfer dazu beitragen kann, dies zu verhindern, wird Wehler im Einzelnen erläutern. Bei einem Herzinfarkt, also einer Unterbrechung der Blutversorgung des Herzens, steigt die Wahrscheinlichkeit zu überleben, je eher mit der Wiederbelebung begonnen wird.

In der Ärztlichen Vortragsreihe will Klinikumsarzt Dr. Markus Wehler dazu ermutigen, im Notfall schnell zu helfen. Denn: Jede Sekunde kann kostbar sein. Foto: Silvio Wyszengrad

Trotzdem sollte man sich nicht allein darauf verlassen, dass es im Notfall besser ist, irgendetwas zu tun, als nicht zu helfen. Es wäre laut Wehler schon sinnvoll, von Zeit zu Zeit die Kenntnisse in Erster Hilfe aufzufrischen. Das geschieht in den skandinavischen Ländern, wo der Staat nicht nur viel mehr als bei uns dafür wirbt, sondern auch Geld für entsprechende Kurse ausgibt. Einige Techniken der Reanimation können die Besucher der Ärztlichen Vortragsreihe direkt in dieser Veranstaltung erlernen oder wieder einüben. Ein preiswerter erster Schritt, um in Erster Hilfe sicherer zu werden.

Der Vortrag "Laien-Reanimation" findet am Montag, 21. November, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.

Lesen Sie dazu auch