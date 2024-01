Willis Nuszbaum feiert Bühnenjubiläum im Bürgersaal

Der Bandleader und die Hornets eröffnen das Programm in Stadtbergen 2024. In den folgenden Monaten wieder dabei: Christina Bianco und die Presley Family.

Bandleader Willi Nuszbaum steht seit 30 Jahren als musikalischer und organisatorischer Leiter vor seinen 20 Musikern. Sein knackiger Bläsersound erklang schon an verschiedensten Orten, wie dem Augsburger Opernball, im Münchner Lustspielhaus oder an der Uni Augsburg. In diesem Jahr eröffnen er und seine Hornflakes das Programm im Bürgersaal in Stadtbergen mit einem Auftritt am Sonntag, 21. Januar, um 18 Uhr. Der Auftritt ist aber nur der Anfang einer Reihe von Veranstaltungen, die teilweise ganz typisch sind für den Bürgersaal – und beim Publikum seit Langem beliebt und immer wieder erwartet. Die Presley Family, Christina Bianco und Alexandrina Simeon gehören dazu.

Christina Bianco ist nicht nur eine Stimme von Cash-n-Go. Sie tritt auch mit eigener Band im Bürgersaal in Stadtbergen auf. Foto: Marcus Hartmann (Archivbild)

Zunächst aber zu Willi Nuszbaum und den Hornets. Die Band hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten im kulturellen Leben der Region fest etabliert. In dieser Zeitspanne kam es zur Zusammenarbeit mit vielen namhaften Sängerinnen und Sängern der Augsburger und Münchner Musikszene, Kilian Sladek, Martin Schmid, Paul Miller, Alexandrina Simeon, Alexander Seitz, Olga Dudkova oder Barbara Frühwald gehören dazu. Beim Konzertprogramm „30 Jahre Colors of Big Band“ kann sich das Publikum auf ein Programm freuen, das die musikalische Vielfalt des großen Repertoires der Big Band widerspiegelt. Am Mikrofon stehen beim Jubiläumskonzert als Solisten Alexandrina Simeon und Alexander Seitz.

Tanzen im Stil der 20er und 30er-Jahre

Weiter geht es im Februar im Bürgersaal am Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr, mit einer Tanzveranstaltung im Stil der 20er und 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts: „Café Arrabbiata: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Tanzen eingestellt“ lautet der Titel. Café Arrabbiata sorgt für die Musik, Tanzlehrer des Hep Cat Clubs helfen bei den Schritten. Schon am Tag darauf, Sonntag, 4. Februar, feiert die Faschingsgesellschaft Augspurgia im Bürgersaal ihr Gardetreffen zwischen 10 und 20 Uhr. Am Wochenende darauf, 10. und 11. Februar, ist jeweils der Kinderfasching der Augspurgia ab 15 Uhr angesetzt.

Wenn Christina Bianco als weibliches, stimmliches Kennzeichen der Kult-A-cappella-Gruppe Cash-n-Go alles gibt, dann wird auch auf die Stimme wenig Rücksicht genommen. So geschehen bei den drei Neujahrskonzerten der Gruppe Anfang Januar. Topfit wird sie aber wohl wieder sein, wenn sie am Freitag, 1., und Samstag, 2. März, mit ihrer eigenen Band und dem Programm „Yesterday once more“ in den Bürgersaal kommt. Jeweils ab 19.30 Uhr interpretiert sie dann die Songs ihrer eigenen Lieblingskünstler, darunter Lionel Richie, Sade und Adele.

Ostermarkt ist 2024 schon Anfang März

Ein frühes Faschingsende, wie in diesem Jahr, bedeutet auch ein frühes Osterfest. Und so findet der Oster- und Hobbykünstlermarkt im Bürgersaal bereits am Sonntag, 3. März, von 11 bis 18 Uhr, statt. Am Wochenende darauf, am Sonntag, 10. März, ist um 15 Uhr die Schaubühne Augsburg mit einem Kindertheaterstück zu Gast und zeigt „Der kleine Wassermann“ nach dem Buch von Otfried Preußler.

Für viele Fans beginnt das Frühjahr erst mit der Spring Feeling Show der Presley Family. Die gibt es auch in diesem Jahr. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Für viele Fans beginnt das Frühjahr erst mit der „Spring Feeling Show“ der Presley Family, die in diesem Jahr zum elften Mal im Bürgersaal stattfindet. Das Besondere zu anderen Auftritten der Gruppe, die viel mehr als eine Coverband klassischer Rocksongs aus den 60er und 70er Jahren ist, ist der besondere Bühnenaufbau in Stadtbergen mit Sitz- und Stehplätzen sowie der besonderen Nähe der Band zu ihrem Publikum. Die „Spring-Bar“ vervollständigt den Auftritt, der für Samstag, 16. März, um 20 Uhr geplant ist.

Im April kommen die Österreicher von „Austria 4+“

Mit einem bunten Operettenprogramm kommt Tenor Benedikt Bader mit Freunden unter dem Motto „Du musst schon verzeihen“ am Freitag, 12. April, in den Bürgersaal, der Auftritt beginnt um 20 Uhr. Seit 15 Jahren bietet das Alexandrina Simeon Quintett Jazz und Soul, der nach eigenen Angaben berührt und begeistert. Zu den Musikern um die Sängerin gehört auch Daniel Mark Eberhard, der 2022 den Kulturpreis der bayerischen Landesstiftung für sein Wirken erhalten hat. Das Quintett kommt am Freitag, 19. April, um 19.30 Uhr.

Sein Frühjahrskonzert bietet das Symphonieorchester Stadtbergen am Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr im Bürgersaal. Weitere Veranstaltungen in diesem Frühjahr sind am Samstag, 27. April, die A-cappella-Gruppe VoiceNet um 19.30 Uhr, die österreichischen Musiker Austria 4+ mit ihrem Programm „Ois Leiwand“ am Mittwoch, 1. Mai, um 20 Uhr, sowie der Tanz in den Mai am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr und schließlich ein Auftritt des Männerchors Stadtbergen am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr. Für das Herbstprogramm kündigt Stephanie Nawarra, im Rathaus für das Programm im Bürgersaal zuständig, Künstlerinnen und Künstler an, die bislang in Stadtbergen noch nicht zu Gast waren.

Weitere Informationen und Tickets für die Veranstaltungen im Bürgersaal Stadtbergen gibt es im Rathaus Stadtbergen, Telefon 0821/2438135, an den bekannten Vorverkaufsstellen, dem AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de.