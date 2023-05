Stadtbergen

18:00 Uhr

Zu große Autos: Stadtbergen quält sich mit der Parkplatzsuche

Bislang war die Situation in Stadtbergen so, wie in vielen anderen Kommunen auch, dass Stellflächen für jedes Bauvorhaben variabel geregelt werden. Dies soll sich nun ändern.

Plus Über zwei Stunden diskutiert der Stadtbergener Stadtrat über eine neue Stellplatzsatzung. Die Ansichten über Größe und Anzahl der Parkplätze gehen auseinander.

Hätte sich diese Idee durchgesetzt, wäre dem Stadtrat in Stadtbergen bei seiner jüngsten Sitzung eine lange Diskussion erspart geblieben. Ein Tüftler hatte 1950 ein Auto entworfen, das so leicht war, dass es abends zusammengeschoben und in die Wohnung getragen werden konnte. Der Prototyp ging allerdings nie in Serie und so stand in Stadtbergen das Thema "Änderung der Stellplatzsatzung - Beratung über die Vorschläge der Fraktionen und der Verwaltung" auf der Tagesordnung und zwei Stunden lang wurde über die maximale Größe und Anzahl der Stellflächen nicht nur für Autos rege diskutiert.

Zuvor hatte sich der Bauausschuss Mitte März mit einer möglichen Änderung der Stellplatzsatzung in Stadtbergen beschäftigt. Rechtliche Grundlage dafür ist die Bayerische Bauordnung. Aufgrund dieser Ermächtigungsgrundlage erhalten Städte und Gemeinden die Möglichkeit, durch Satzungen örtliche Bauvorschriften unter anderem über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge und der Abstellplätze für Fahrräder, einschließlich Elektroladestationen, sowie die Höhe der Ablösungsbeträge zu erlassen. Bislang war die Situation in Stadtbergen so, wie in vielen anderen Kommunen auch, dass Stellflächen für jedes Bauvorhaben variabel geregelt werden. Dies soll sich nun ändern und dafür wurden zahlreiche Vorschläge der Fraktionen und der Verwaltung auf den Tisch gelegt.

