vor 32 Min.

Zu Pfingsten sollen die ersten offiziellen Mountainbike-Trails fertig sein

Solche Pfade durch den Wald – in der Szene werden sie als „Trails“ bezeichnet – mögen Mountainbikefahrer und -fahrerinnen. Bald soll es bei Stadtbergen ein Pilotprojekt geben.

Plus Vor einigen Jahren hatten sich Streitigkeiten um Mountainbike-Trails im Wald bei Stadtbergen immer weiter verschärft. Jetzt ist eine Lösung nah.

Von Jana Tallevi

Noch ein nasses Wochenende - dann soll das Wetter endlich frühlingshafter werden. Doch ein Gedanke bereitet dem Bürgermeister von Stadtbergen, Paulus Metz, Sorge. Denn dann werden auch die Mountainbiker wiederkommen, ist er sicher. Vor einigen Jahren hatten Fahrer und Fahrerinnen aus ganz Schwaben den Wald im Westen der Stadt für sich entdeckt, zunächst vor allem in der Nähe zum Stadtteil Deuringen. Metz berichtet von Konflikten unter den Waldbesuchern. Doch in diesem Jahr könnte das anders werden. Denn schon bald soll es probeweise erste legale Trails, also angelegte Pfade, im Leitershofer Wald geben.

Erste Pläne hat der Mountainbike Verein (MTB) Augsburg jetzt im Sportbeirat der großen Nachbarstadt vorgestellt. Anlegen will der Augsburger Verein diese im Landkreis Augsburg. Seit vielen Jahren sind die Westlichen Wälder Anziehungspunkt für Fahrerinnen und Fahrer, die teilweise auch von weiter her anreisen. "Manchmal waren da bis zu 400 Leute auf Mountainbikes an einem Tag im Wald unterwegs", berichtet Paulus Metz. Spaziergänger und Spaziergängerinnen hätten sich teilweise auf den Waldwegen gefährdet gefühlt. "Und die kamen dann zu mir und haben sich beschwert."

