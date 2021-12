Stadtbergen

Zuschuss für unterirdische Container ist für die Grünen ein "Trojanisches Pferd"

In einem Pilotprojekt hätte die Wertstoffinsel an der Pferseer Straße/Ecke Friedenstraße, in den Boden versenkt werden können. Die Stadträte aber lehnten dieses Unterflursystem ab.

Plus Stadtbergen könnte im Rahmen eines Pilotprojekts eine Wertstoffinsel in der Erde verschwinden lassen. Doch die Mehrheit im Stadtrat sieht bei diesem Unterflursystem ein großes Risiko.

Von Matthias Schalla

Nicht jede kostenlose Gabe bringt Freude. Dies zeigt beispielsweise die Sage über den Trojanischen Krieg, als sich griechische Krieger in einem hölzernen Pferd versteckten, um nachts aus dem vermeintlichen Geschenk zu klettern und die Stadt Troja in Schutt und Asche zu legen. Dieses Schicksal droht Stadtbergen zwar nicht, aber Stadtrat Fabian Münch von den Grünen warnte seine Kollegen bei der jüngsten Sitzung im Bürgersaal mit diesem Vergleich eindringlich davor, sich auf ein vermeintliches Geschenk des Abfallwirtschaftsbetriebs einzulassen: die Bezuschussung für die Umrüstung einer herkömmlichen Wertstoffinsel in ein neues Unterflursystem.

