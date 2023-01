Zwei Dobermänner sind einer zu viel: Frau verletzt

Hunde lösen ein wildes Gerangel aus, in dessen Folge zwei Frauen stürzen.

Böse Überraschung für eine 58-Jährige, die ihren Hund am Samstag auf der Ulmer Landstraße stadtauswärts ausführte. Auf Höhe der Hausnummer 290 stürzte plötzlich ein Dobermann aus der angrenzenden Hecke auf die Frau zu. Es kam zu einem Gerangel unter den Hunden, in dessen Verlauf es der 58-Jährigen gelang, den Dobermann am Halsband festzuhalten. Kurze Zeit später näherte sich laut Polizei aber ein zweiter Dobermann, der von einer bislang Unbekannten an der Leine geführt wurde. Diese stürzte und es entwickelte sich erneut ein Gerangel unter den Hunden, in dessen Folge die 58-Jährige stürzte und auf die Straße gezogen wurde. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, ihr Hund wurde gebissen. Nun sucht die Polizei nach der unbekannten Frau. Sie ca. 45 Jahre alt, etwa 175 cm groß, von kräftiger Statur, hat lockige Haare. Hinweise unter 0821/323-2610. (AZ)