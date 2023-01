Zwei Kühe geben der Ausstellung in Stadtbergen ihren Namen

Plus Der Deuringer Künstler Jan Walter Junghanss stellt bis 10. März seine Bilder im Rathaus aus. Namensgeber Paula und Lucie leben in einem Stall im Augsburger Land.

Kunst und Musik ergänzen sich hervorragend. Davon konnten sich die vielen Besucher bei der Vernissage des Künstlers Jan Walter Junghanss im Stadtberger Rathaus-Foyer überzeugen. Michael Bob und Robert Fendt unterhielten die Gäste mit der Steirischen Ziehharmonika und Tuba prächtig. Und die alpenländische Volksmusik passte perfekt zu den Motiven des Künstlers.