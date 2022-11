Zwei Männer gehen auf Diebestour durch Stadtberger Supermärkte

Durch den Hinweis von Kunden in einem Supermarkt in Stadtbergen ist ein Duo beim Diebstahl aufgefallen. Eine schnelle Fahndung brachte eine Überraschung zutage.

Kunden in einem Discounter in der Benzstraße in Stadtbergen halfen dabei, die Diebestour zweier Männer zu beenden. Am Samstag gegen 12.40 Uhr meldeten die Zeugen laut Polizei dem Supermarktpersonal, dass zwei Männer einen vollen Einkaufswagen durch den Eingang geschoben hätten, ohne zu bezahlen. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte das Duo in der Nähe vorläufig von einer Polizeistreife aufgegriffen werden.

Der immer noch bestückte Einkaufswagen wurde auf dem Parkplatz eines benachbarten Drogeriemarktes aufgefunden. In diesem befanden sich Waren im Wert von knapp 200 Euro.

Bei einer Durchsuchung der von den beiden 34-jährigen Männern mitgeführten Rucksäcke konnte weiteres Diebesgut im Wert von knapp 600 Euro aus den Beständen zweier anderer Supermärkte sichergestellt werden. (kar)