Zwei Radfahrer nach Unfall in Stadtbergen leicht verletzt

Zwei Radler sind nach einem Unfall in Stadtbergen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 14-Jähriger am Sonntag gegen 16.45 Uhr den Radweg an der Leitershofer Strafe in falscher Richtung. Deshalb krachte er mit seinem Rad gegen einen 52-jährigen Radfahrer. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 14-Jährigen, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis