Stadtbergen

10:27 Uhr

Stadtberger Bräuhaus: Das Ende einer 300 Jahre alten Traditionswirtschaft

Plus Das Stadtberger Bräuhaus wurde von einem Verwandten Wolfgang Amadeus Mozarts erbaut. Doch nach 300 Jahren war Schluss mit Feiern, Bier und gutem Essen.

Von Thomas Hack

Der Nachname des Baumeisters, der im Jahre 1694 den Grundstein zur traditionsreichen Stadtberger Gaststätte "Bräuhaus" legte, war seinerzeit europaweit bekannt: Er lautete Hans Georg Mozart - ein Großonkel des berühmten Salzburger Klassikkomponisten. Und für diesen Mozart brach Ende des 17. Jahrhunderts wohl eine halbe Welt zusammen, als noch vor der Fertigstellung der angestrebten Brau- und Begegnungsstätte die Gewölbebalken des Gebäudes mit einem berstenden Krachen wieder in sich zusammenstürzten. Ein böses Omen für diesen ganz besonderen Bau, dessen Außenmauern noch heute als eine der ältesten von ganz Stadtbergen gelten?

Das wollte der Baumeister nicht so einfach hinnehmen, denn schließlich waren es Mozart zufolge einzig und alleine die minderwertigen Baumaterialien, die er damals zu verbauen hatte - die Ziegel waren aus Sparsamkeitsgründen von einer völlig zerstörten Gögginger Schlossruine entwendet worden. Als Retter in der Not wurde schließlich der Bausachverständige Valerian Brenner hinzugezogen, doch auch in den Folgejahren wurde das Bauwerk immer wieder in Mitleidenschaft gezogen - mehrfache Reparaturarbeiten sowie mutwillige Zerstörungen durch Brandstiftung sind Beispiele davon.

