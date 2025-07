Stadtbergen will mehr Sicherheit auf dem Stadtfest

Um die 33.000 Besucher waren dieses Jahr beim fünftägigen Stadtfest in Stadtbergen unterwegs. Zumindest rein rechnerisch müsste also jeder Stadtberger mindestens zwei Mal da gewesen sein, erklärte der Zweite Bürgermeister Michael Smischek mit einem Augenzwinkern. Insgesamt zogen die Organisatoren des Stadtfestes jetzt ein zufriedenes Fazit. Doch an einer Stelle sieht Christoph Schmid vom Kulturamt noch Verbesserungsbedarf. Ihm geht es um die Sicherheit.

Icon Galerie 94 Bilder Wir haben die schönsten Bilder vom Stadtfest in Stadtbergen für euch.

Das Unwetter, das am Samstagabend auf dem Festplatz gewütet hatte, steckt Christoph Schmid noch in den Knochen. Im Kulturausschuss berichtet er, dass er mehrere Wetter-Apps im Auge gehabt hätte und keine davon ein solch stürmisches Gewitter vorhergesagt habe. Die dunklen Wolken, die plötzlich am Himmel heranzogen waren, hätten ihn dazu veranlasst, schon mal ein Zelt abzubauen. Doch die zehn Minuten, die damals noch blieben, bis das erste Zelt vom Sturm beschädigt wurde, reichten nicht aus, um alles in Sicherheit zu bringen. Obwohl von vielen Seiten spontan Helfer mitanpackten, um den Festplatz zu sichern. „Wir haben versucht zu retten, was zu retten ist“, erinnert er sich. Im Nachhinein ist das ganz gut gelungen. Denn „Menschen sind nicht zu Schaden gekommen“, ist Christoph Schmid froh. Beschädigtes Material ließe sich ersetzen. Im kommenden Jahr will er auf solche Unwetter besser vorbereitet sein: „Wir sollten noch in die Sturmsicherung investieren“, empfiehlt er daher im Kulturausschuss.

Icon Galerie 61 Bilder Zum Ausklang des Freitags gab es beim Stadtbergener Stadtfest einen Partyabend mit der Band „Trumpet“. Hier geht es zu den Fotos des Abends.

Aus Sicht des Ordnungsamtes war es ein sicheres Fest

Aus Sicht des Ordnungsamtes war es ein sicheres Fest, mit der niedrigsten Deliktzahl seit Jahren. Die einzige gemeldete Körperverletzung war offenbar ein Versehen, ein „unglücklicher Vorfall“, wie Christoph Schmid berichtet. Er zählt unter anderem sechs hilfebedürftige Personen, 23 Ordnungswidrigkeiten rund um die Grünanlagen, elf Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, mehrere Verstöße im Straßenverkehr, darunter auch Trunkenheitsfälle, zwei Verstöße gegen das Gesetz mit Cannabis und einen Diebstahl auf.

Gerhard Heisele (Freie Wähler) wurde beauftragt, im Kulturausschuss weiterzugeben, dass einige Senioren es nicht pünktlich zum Gottesdienst im Festzelt geschafft hätten, weil der Ost-Eingang in diesem Jahr zum ersten Mal geschlossen geblieben war. Weitere Beschwerden über den geschlossenen Ost-Eingang waren nicht bekannt. Gut 500 Mal wurde der Seniorenmittagstisch in Anspruch genommen. Über das vergünstigte Angebot für Stadtberger ab 65 Jahren hatte es ebenfalls keine negativen Rückmeldungen bei der Stadt gegeben. Und der Verkauf der Festabzeichen lief in diesem Jahr schon etwas besser. 1200 Euro an freiwilligen Eintrittsgeldern hat Stadtbergen damit eingenommen. 2024 waren es etwa 900 Euro. Im kommenden Jahr sollen die Abzeichen und Armbänder nicht nur am Automaten und mithilfe von mobilen Verkäufern unter das Festvolk gebracht werden. Christoph Schmid erklärt, dass die Abzeichen dann auch an den Ständen gekauft werden können.

So geht es mit der Festwirtin weiter

Noch unklar ist, ob auch die Festwirts-Familie Lanzl im kommenden Jahr wieder beim Stadtfest dabei sein will. Wie berichtet, waren die Einnahmen am Mittwoch und Donnerstag im Festzelt gut, danach flauten die Gästezahlen jedoch ab. Michaela Kemper von der Wirtsfamilie hatte bereits angekündigt, im kommenden Jahr auch ein Weißwurstfrühstück anbieten zu wollen, nachdem einige Besucher des Stadtfestes es am Vatertag vermisst hatten. Noch im Juli soll es eine Besprechung mit der Wirtsfamilie geben.

Für viel positives Feedback hat das zweite Wickelzelt in der Nähe der Sandkästen gesorgt. Überhaupt seien die kostenfreien Angebote für Familien gut angekommen, berichtet Christoph Schmid. Allerdings hatte der Schulleiter der Parkschule Jürgen Brendel (SPD) vor Kurzem im Stadtrat berichtet, dass bei den ersten Sportstunden nach dem Stadtfest regelmäßig Sandkastenschaufeln und anderes Spielzeug aus dem Sand kämen. Er war besorgt, dass Schüler im Rahmen des Leichtathletikunterrichts beim Sprung in den Sand verletzt werden könnten. Bürgermeister Paulus Metz (CSU) versicherte, dass der Sand nach dem Fest durchgeharkt werde. Offenbar wurden dabei nicht alle Spielzeuge gefunden.