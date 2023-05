Stadtradeln im Kreis Augsburg: Mehr als achtmal um die Welt

Zwischenbilanz beim Stadtradeln: Jetzt heißt es tüchtig strampeln, um die Vorjahreswerte zu erreichen

Noch bis zum 2. Juni läuft das Stadtradeln im Landkreis Augsburg: Knapp 3000 Radler haben seit dem 13. Mai mehr als 330.000 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht mehr als acht Erdumrundungen.

Wer aber hat die Nase vorn und wer muss noch tüchtig strampeln, um was für Fitness und Klima zu tun? Das verrät ein Blick auf die Stadtradel-Seite im Internet. Erste Erkenntnis: Bislang ist 2023 kein Spitzenjahr. Ob es am Wetter liegt? Auf jeden Fall müssen in den nächsten Tagen bis zum 2. Juni noch etliche Radlerinnen und Radler eingreifen, um auf die 2022er Werte zu kommen.

So fällt die Zwischenbilanz zum Stadtradeln im Landkreis Augsburg aus

Damals gab es über 5400 Radelnde, die ihre Kilometer meldeten. Und das waren am Ende mehr als 924.000. Mit anderen Worten: Derzeit haben die Radlerinnen und Radler erst ein gutes Drittel der Strecke geschafft, höchste Zeit für eine Aufholjagd also. Was Hoffnung macht, ist die Zahl der Teams, die gemeldet haben. Die ist in diesem Jahr mit 288 nämlich höher als im Vorjahr. Vielleicht kommen in den kommenden Tagen ja noch ein paar frische Kräfte von der Ersatzbank.

Mit Abstand die Nase vorn hat bisher Meitingen mit mehr als 58.000 Kilometern vor Gersthofen, Neusäß, Zusmarshausen und Schwabmünchen. Die Meitinger Führung ist kein Wunder, mehr als 30.000 Kilometer verdanken sie der Realschule, die mit 362 jungen Radlerinnen und Radlern das zahlenmäßig stärkste Team stellt. Wer nun meint, dass jugendlicher Elan beim Stadtradeln den Sieg garantiert, der sei auf die "Seniorensausser" verwiesen. Nur 30 Köpfe stark, können sie auf stolze 290 geradelte Kilometer pro Teammitglied verweisen. Jetzt heißt es abwarten, wie es am 2. Juni steht. (cf)