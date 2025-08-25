Icon Menü
Stadtrat Jakob Kraus verlässt die SPD Gersthofen

Gersthofen

Stadtrat Jakob Kraus verlässt die SPD Gersthofen

Die SPD Gersthofen und Jakob Kraus gehen ab September 2025 getrennte Wege. So begründet der Stadtrat seine Entscheidung.
    Die SPD Gersthofen und Stadtrat Jakob Kraus geben bekannt, dass sie ab September getrennte Wege gehen werden. 
    Foto: Matthias Bein, dpa (Symbolbild)

    Die SPD Gersthofen und Stadtrat Jakob Kraus geben bekannt, dass sie ab September getrennte Wege gehen werden. Jakob Kraus verlässt die SPD Gersthofen.

    Entscheidung beruht auf persönlichen Gründen

    Diese Entscheidung beruht auf persönlichen Gründen, die Jakob Kraus in den vergangenen Monaten sorgfältig abgewogen hat, heißt es in einer Mitteillung der SPD Gersthofen. „Nach intensiver Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr für die SPD Gersthofen zu kandidieren und eine politische Neuausrichtung anzustreben. Diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt zu gehen, wird beiden Seiten einen fairen Wahlkampf gewährleisten“, erklärt Jakob Kraus.

    Die SPD Gersthofen respektiere diesen Schritt und bedanke sich für die „langjährige, engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, heißt es in der Mitteillung. Die Vorsitzende der SPD Gersthofen, Gülüzar Starizin, teilt mit: „Jakob Kraus hat über viele Jahre hinweg wertvolle Arbeit für unsere Fraktion, den Ortsverein sowie für die Stadt Gersthofen geleistet. Wir bedauern seine Entscheidung und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“

    Beide Seiten heben hervor, dass die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. (AZ)

