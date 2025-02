LKW umgekippt: Wieder Stau auf der A8

Auf der A8 zwischen Adelsried und Zusmarshausen ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, verlor ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann wird aktuell behandelt und ist mindestens leicht verletzt, teilt ein Polizeisprecher mit. Der Verkehr staut sich auf der viel befahrenen Autobahn in Richtung München. Laut Polizei ist einer der drei Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch einige Stunden dauern.

Stau auf der A8 in Fahrtrichtung München

Icon Vergrößern Es ist davon auszugehen, dass die teilweise Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung München noch einige Stunden andauern wird, teilt die Polizei am Mittwochvormittag mit. Foto: Pansuevia Icon Schließen Schließen Es ist davon auszugehen, dass die teilweise Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung München noch einige Stunden andauern wird, teilt die Polizei am Mittwochvormittag mit. Foto: Pansuevia

Nach Auskunft eines Sprechers des Autobahnbetreibers Pansuevia ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 7 Uhr. Der Lastwagen fuhr offenbar zunächst von der Fahrbahn in die Böschung und kippte dann auf die Fahrbahn um. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer aus dem Lastwagen befreien. Der Lastwagen einer Spedition aus dem Raum Ravensburg soll Babynahrung geladen haben. Am Mittwochvormittag sind unter anderem die Feuerwehr aus Zusmarshausen und andere Rettungskräfte damit beschäftigt, das Fahrzeug zu bergen. Dazu soll auch ein Kran zum Einsatz kommen.

Es ist davon auszugehen, dass die teilweise Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung München noch einige Stunden andauern wird, teilt die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Bereits am Dienstagvormittag kam es auf der A8 bei Zusmarshausen zu einem Unfall. Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihren silbernen BMW. Das Auto fuhr zunächst gegen eine Betonschutzwand und kam dann auf der Fahrbahn zum stehen. DIe Fahrerin ist mindestens leicht verletzt, berichtete die Polizei. Ihr Beifahrer blieb unverletzt.