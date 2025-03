Leonhardsberger und Schmid präsentieren „Billy Jean“ in Stadtbergen

Der Österreicher Stefan Leonhardsberger und sein Augsburger Haberer Martin Schmid (The Presley Family) präsentieren am Samstag, 29. März, ab 20 Uhr ihr Programm „Da Billi Jeans is ned mei Bua“ im Bürgersaal Stadtbergen. Gemeinsam mit Co-Autor Paul Klambauer veredeln Leonhardsberger und Schmid weltbekannte Melodien zu tragikomischen Einaktern in Popsong-Länge.

So entführen sie ihr Publikum zu den Klängen von David Bowies „Space Oddity“ an Bord einer österreichischen Raumfahrtmission, die an frühpensioniertem Bodenpersonal zu scheitern droht. Und Tina Turners „Private Dancer“ gerät zu einer Hymne auf alle schüchternen Männer, die sich am Rand der Tanzfläche Mut antrinken. Das Rätsel um die Vaterschaft des kleinen Billi Jean bildet den dramaturgischen Rahmen, der die zahlreichen Figuren und Schauplätze dieses Abends zusammenhält. Stefan Leonhardsberger erweckt die Helden seiner Songs zum Leben. Ergänzt wird er dabei durch seinen Bühnenpartner Martin Schmid. Der Profimusiker setzt musikalisch auf Reduktion, als ruhender Gegenpol zu Leonhardsbergers quirliger Performance gelingt es ihm, mit minimalistischer Mimik und sparsamen Wortspenden zu unterhalten.

Weitere Informationen und Tickets für das Konzert gibt es im Rathaus Stadtbergen unter Telefon 0821/ 2438100 oder an der Abendkasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen, beim AZ-Kartenservice sowie im Internet unter www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)