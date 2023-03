Steinekirch

vor 49 Min.

68-jähriger Autofahrer unterschätzt in Steinekirch den Restalkohol

Wer am Abend zuvor zu viel Alkohol getrunken hat, sollte sich auch am nächsten Tag nicht direkt wieder an Steuer setzen.

Ein 68-Jähriger wird in Steinekirch am frühen Morgen von der Polizei kontrolliert. Alkohol will er nur am Vortag getrunken haben.

Wer am Abend zuvor zu viel Alkohol getrunken hat, sollte sich auch am nächsten Tag nicht direkt wieder an Steuer setzen. Diese Erfahrung musste am Freitag ein Autofahrer machen, der von der Polizei gegen 7 Uhr auf der Staatsstraße in Steinekirch kontrolliert wurde. Da bei dem 68-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste er sich vor Ort einem Test unterziehen. Dieser ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Mann gab laut Polizei an, am Vortag getrunken zu haben. Offenbar war dies so viel, dass sich der Alkohol bis zum Folgetag nicht abbauen konnte. Den 68-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. (thia)

