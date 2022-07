Airbags lösen in Steinekirch plötzlich während der Fahrt aus

Ein 56-Jähriger fährt mit seinem neun Jahre alten Auto durch Steinekirch. Als plötzlich die Airbags auslösen, verliert er die Kontrolle und kracht in einen Zaun.

Diese Airbags haben mehr Schaden angerichtet, als geschützt. In Steinekirch haben sich die Kissen im Auto plötzlich während der Fahrt von selbst aktiviert.

Der 56-Jährige war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt unterwegs, als die Airbags im neun Jahre alten Auto plötzlich auslösten. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in der Schwelcherstraße gegen einen Zaun. Der Grund für den Defekt ist laut Polizei unklar. Eine Rückfrage bei einem großen Autohaus des Herstellers in Augsburg ergab, dass es bisher noch keinen gleichgelagerten Fall gibt. Es sei sehr unwahrscheinlich. Anhand des Bordcomputers könnte dies jedoch möglicherweise nachvollzogen werden. (thia)