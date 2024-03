Autofahrerin ist nach Auffahrunfall in Steinekirch leicht verletzt

Am Freitagnachmittag kommt es im Zusmarshauser Ortetil Steinekirch zu einem Auffahrunfall. Eine 29 Jahre alte Frau wird dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Eine 29-jährige Autofahrerin ist nach einem Auffahrunfall im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 17 Uhr in der Dorfstraße in Richtung Dinkelscherben. Auf Höhe der Abfahrt in Richtung Au musste eine 44-Jährige mit ihrem Auto anhalten, weil der Wagen vor ihr abbiegen wollte. Das bemerkte die 29-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen der 44-Jährigen. Dieses Auto wiederum fuhr auf den Wagen davor auf. So wurden insgesamt drei Autos beschädigt; zwei mussten abgeschleppt werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 22.000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehren aus Steinekirch und Gabelbach mit insgesamt 18 Kräften. (kinp)