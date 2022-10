Chevrolet-Fahrer ist in Steinekirch nach Drogenkonsum unterwegs

Im Zusmarshauser Ortsteil findet eine Verkehrskontrolle statt. Dabei fällt den Polizisten ein 42-jähriger Autofahrer auf.

In Steinekirch war der Fahrer eines Chevrolets unter Drogeneinwirkung am Steuer. Wie die Polizei mitteilt, ist am Mittwoch um 22.15 Uhr in der Dorfstraße im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch ein 42-Jähriger in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei fielen den Beamten laut Polizeibericht drogentypische Merkmale bei dem Autofahrer auf. Ein Drogentest brachte ein positives Ergebnis nach Cannabiskonsum. Deshalb wurde die Weiterfahrt des 42-Jährigen unterbunden. Der Mann bekommt eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (kar)