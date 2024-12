Das Wetter spielte mit und die Gaumenschmankerl kamen gut an

Am dritten Adventswochenende fand wieder das Steinekircher Weihnachtsmärktle statt, organisiert von den Ortsvereinen und dem Getränkestadl. An zwei Tagen wurde ausgiebig gefeiert. Die Besucher ließen es sich die leckeren Gaumenschmankerl und die feinen winterlichen Getränken schmecken. Der Erlös kommt auch in diesem Jahr wieder gemeinnützigen Zwecken zu Gute.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.