Dieb stiehlt zwei E-Bikes aus Garage in Steinekirch

Zwei E-Bikes sind aus einer Garage im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurden die beiden Räder in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und Montag aus einer unversperrten Garage in der Wolfsbergstraße geklaut. Es handelt es sich um folgende Modelle: ein Pegasus Premio EVO 5F und ein Premio Nu E Wave in schwarz. Die beiden Räder sind etwa 5000 Euro wert, berichtet die Polizei. Hinweise werden bei der Zusmarshauser Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (kinp)