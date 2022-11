Steinekirch

Fahrer im VW-Caddy übersieht in Steinekirch einen BMW

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 48-Jähriger am Donnerstag in Steinekirch.

Ein 48-Jähriger will in Steinekirch in die Dorfstraße fahren. Dabei achtet er nicht auf die Vorfahrt eines 26-Jährigen.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 48-Jähriger am Donnerstag in Steinekirch. Der Mann wollte gegen 16.55 Uhr mit seinem VW-Caddy aus der Schmiedenfurt in die Dorfstraße einfahren. Dabei übersah er laut Polizei den BMW eines 26-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Dorfstraße fuhr und stieß mit ihm zusammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (thia)

