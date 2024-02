LEW siedelt Storchennest in Steinekirch um

Im Zusmarshauer Ortsteil Steinekirch musste ein Storchennest gesichert werden. Warum das nötig war und wie so etwas funktioniert.

Mit einem großen Stahlkorb sowie durch Leitungsisolierungen haben Mitarbeiter des Unternehmens LEW Verteilnetz (LVN) ein Storchennest in Steinekirch, einem Ortsteil von Zusmarshausen, gesichert. Die Maßnahme fand laut Mitteilung in enger Abstimmung mit Anton Burnhauser, Storchenexperte vom Weißstorch-Betreuer-Netzwerk Bayerisch-Schwaben, statt. Vor Ort war auch Bernhard Uhl, Bürgermeister der Marktgemeinde Zusmarshausen.

Die Maßnahme wurde notwendig, weil Störche auf einem Holzmast des örtlichen Stromnetzes ein Nest gebaut hatten. Das Nest wurde im Laufe der Zeit jedoch immer schwerer und drohte in die Freileitung zu kippen. Deshalb montierte das LVN-Team nun einen Stahlkorb, der das Storchennest stabilisiert. Außerdem wurde die Freileitung im Bereich unter dem Storchennest mit isolierten Leiterseilen ausgerüstet.

Die Montage in Steinekirch erfolgte noch vor dem Brutbeginn

Die Montage erfolgte laut LVN noch rechtzeitig vor Brutbeginn und dauerte einen ganzen Vormittag: Zunächst wurde das Nest mit einem Kran vom Mast gehoben. Dann bohrten Mitarbeiter Löcher in den Holzmast, um den Stahlkorb sicher befestigen zu können. Anschließend brachten sie am Boden das Nestmaterial in die Nisthilfe aus Stahl ein. Erst dann wurde der Korb samt Nest wieder auf den Mast gehoben und befestigt. „Neben flächendeckenden Maßnahmen führen wir immer wieder auch solche Einzelmaßnahmen zum Vogelschutz durch. Damit beugen wir zum einen Störungen im Netz vor. Zum anderen tragen wir auch zum Schutz der großen Vögel bei“, sagt LVN-Mitarbeiter Christoph Karrenbauer.

„Unser Ziel ist es, die Störche in ihrer natürlichen Umgebung zu unterstützen und ihre Nistplätze zu sichern. Durch Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Unternehmen können wir einen bedeutenden Beitrag zum Vogelschutz leisten“, sagt Anton Burnhauser, Storchenbetreuer für den Regierungsbezirk Schwaben. (AZ)

