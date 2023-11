Unfall beim Überholen in Steinekirch

Als ein Autofahrer in Steinekirch nach links abbiegen möchte, will eine Autofahrerin den Wagen überholen und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall mit rund 9000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Dorfstraße in Steinekirch. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Die hinter ihm fahrende Autofahrerin ging allerdings davon aus, dass der Fahrer am Fahrbahnrand anhalten möchte. Weil sie die Situation laut Polizei falsch einschätzte, kam es zu einem Unfall. Darüber, ob der Autofahrer geblinkt hatte oder nicht, gab es laut Polizei unterschiedliche Angaben der Beteiligten. (kinp)