Zu viel Alkohol im Blut: Mann muss Führerschein abgeben

Das war zu viel Alkohol, um noch Auto fahren zu dürfen: Ein 52-jähriger Mann muss nun für eine bestimmte Zeit seinen Führerschein abgeben.

Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot sind die Folgen für einen 52-jährigen Autofahrer, der am Freitag, 24. März, gegen 21.45 Uhr, in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Funkstreife der Polizeiinspektion Zusmarshausen geraten war. In der Dorfstraße im Ortsteil Steinekirch stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der ebenfalls freiwillige, gerichtsverwertbare Alkoholtest bei der Polizei in Zusmarshausen ergab dann einen Wert von 0,56 Promille. (jah)

Lesen Sie dazu auch