16 Steppacher Feuerwehrleute zeigen bei der Leistungsprüfung ihr Können und Teamgeist

„Gruppe 1 der Freiwilligen Feuerwehr Steppach zur Leistungsprüfung angetreten“, hieß es zuletzt bei der Leistungsprüfung der FFW in Steppach. Kaum war der Einsatzbefehl erteilt, spurtete die Mannschaft los und machte sich an die Arbeit. Um ihr Können unter Beweis zu stellen, musste ein vollständiger Löschaufbau errichtet werden. Das Einsatzziel bei dem simulierten Zimmerbrand war das Umspritzen von zwei Eimern – in möglichst kurzer Zeit. Dass hierbei keine Fehler gemacht werden, überwachten die Schiedsrichter des Kreisfeuerwehrverbands Augsburg. Im Anschluss musste eine Saugleitung gekuppelt werden – ebenfalls auf Zeit und unter den stets wachsamen Augen der Schiedsrichter. Am Ende erhielten 16 Feuerwehrmänner und -frauen ihre Abzeichen in den Stufen Bronze, Silber, Gold und Gold-Rot. Nach dem Aufräumen klang der Tag bei einem guten Essen aus.

