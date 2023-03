Aussegnungshalle Steppach: Stadt will neue Planung anpacken

Plus Rund 30 Bürgerinnen und Bürger kamen zur Bürgerversammlung in den Gasthof Fuchs. Stadt sucht noch Standort für Ladesäulen.

Reine Steppacher Themen gab es bei der Bürgerversammlung nicht viele zu besprechen. Allein die Zukunft der Aussegnungshalle auf dem Friedhof interessierte. Zuvor hatte Bürgermeister Richard Greiner in einem umfänglichen Bericht eineinhalb Stunden lang über alle wichtigen Projekte und Entwicklungen im Stadtgebiet informiert. Kinderbetreuung, die Sanierung der Schulen, die wichtigsten Bauprojekte sowie die Entwicklung an der Uniklinik waren einige Themen des Berichts.

So erkärte Bürgermeister Greiner, dass die neue Lüftungsanlage in der Grundschulke Steppach sehr gut ankommt, weil sie leise und effizient arbeitet. Die Steppacher Grundschule wurde als erste aller Schulen mit einer fest verbauten, zentralen Lüftungsanlage ausgestattet, die Gesamtkosten hierfür beliefen sich auf über eine halbe Million Euro. Ein Lückenschluss im Geh- und Radwegenetz zwischen Steppach und Deuringen sei bei der Sanierung der Bogenbrücke über die B300 gelungen, da die Stadt die Gelegenheit dieser Baustelle nutzte, auf eigene Kosten (180.000 Euro) den Geh- und Radweg fast auf das Doppelte zu verbreitern.

Neue Tröge am Steppacher Dreieck sollen jetzt bepflanzt werden

Gut angenommen werden nach Greiners Eindruck auch die neuen Sitzmöbel "Am Dreieck" und die Umgestaltung mit Fahrradständern und weiteren Stellplätzen. Demnächst sollen vom Bauhof die neuen Pflanztröge mit Blumen bepflanzt werden, um den Platz aufzuwerten und im Sommer für ein besseres Klima zu sorgen. Passend zum Thema Klimaschutz erklärte der Bürgermeister auch, dass man in Steppach noch nach einem geeigneten Platz für eine E-Ladesäule sucht. "Überlegt haben wir, ob das am Dreieck Sinn macht, allerdings stehen solche Ladeplätze dann nicht zum Parken für die anderen Autos zur Verfügung."

In diesem Jahr steht in Steppach ein besonderes Fest an: Die freiwillige Feuerwehr besteht seit 150 Jahren und feiert dieses Jubiläum mit einem mehrtägigen Straßenfest vom 15. bis 18. Juni mit Showbühne, Foodtrucks und Partymusik, nachdem es laut Bürgermeister durch Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde nicht möglich war, wie gewünscht auf dem Bismarckturm zu feiern. Die Feuerwehr hofft auf Akzeptanz bei den Steppachern und auf viele, die mitfeiern.

Bürgeranträge hatte es zur Bürgerversammlung nicht gegeben, aber ein Steppacher wollte wissen, wie der Sachstand bei der maroden Aussegnungshalle auf dem Friedhof sei, die aus Gründen des Denkmalschutzes nicht abgerissen werden darf. Vor Jahren hatte die Stadt einen Neubau planen lassen, aber durch die Einschätzung des Denkmalschutzes liegt das Projekt seitdem auf Eis, wie Bürgermeister Greiner sagte. "Aber wir setzen es jetzt wieder auf die Tagesordnung und schauen, wie man hier eine Verbesserung erzielen kann."

