Autofahrerin bringt in Steppach Radler zu Fall und fährt davon

Ein 17-Jähriger will in Steppach in die Kolpingstraße einbiegen und wird von einer Autofahrerin übersehen. Obwohl der Radler stürzt, fährt die Frau davon.

Einem Radfahrer hat eine Autofahrerin am Montag die Vorfahrt genommen und zu Fall gebracht. Die Frau hielt lediglich kurz an und fuhr anschließend einfach weiter. Der 17-Jährige wollte laut Polizei gegen 7.50 Uhr von einer Stichstraße nach links in die Kolpingstraße einbiegen. Dabei kam ihm eine Autofahrerin von links entgegen, die geradeaus die Kreuzung überqueren wollte, und nahm ihm die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 17-Jährige gerade noch rechtzeitig aus. Obwohl es zu keinem Kontakt mit dem Auto kam, stürzte der Jugendliche bei dem Manöver und zog sich einige Schürfwunden zu. Die Frau hielt kurz an und fuhr dann, ohne sich um den 17-Jährigen zu kümmern, davon. Die Unbekannte war etwa 30 Jahre alt und trug schulterlanges Haar. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

