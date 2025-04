Beeindruckendes Passionskonzert in Steppach

In der voll besetzten Kirche in Steppach führten der Junge Chor St. Raphael gemeinsam mit dem Jugendchor Raphaelos und einem Instrumentalensemble das Stabat Mater des zeitgenössischen, walisischen Komponisten Karl Jenkins auf, unter Leitung von Andrea Hartinger. In zwölf Sätzen wird in diesem Oratorium das Leid und der Schmerz der Mutter Jesu unterm Kreuz ausgedrückt. Musikalisch überzeugt das Stück durch seine Vielfalt: Jenkins verbindet verschiedene musikalische Stile aus dem europäischen Raum mit Klängen aus dem heiligen Land. Der lang anhaltende Applaus zeigte, dass es den Chören und dem Orchester gelungen war, die emotionale Wirkung des Passionswerks umzusetzen. Besonderen Beifall erhielten die Sängerinnen Marlene Kraft (Alt) und Seyde Sag-Selmani (Ethnic Voice).

