Doppeltes Jubiläum beim Pfarrfest in Steppach

Die Kirche St. Raphael wurde vor 40 Jahren geweiht. Der ehemalige Pfarrer feierte noch mal zehn Jahre davor seine Priesterweihe. So wurde nun gefeiert.

Am 31. Juli 1983 wurde die Kirche St. Raphael nach dreijähriger Bauzeit eingeweiht. Um 1980 war in Steppach ein größerer Platzbedarf für die wachsende Kirchengemeinde wahrgenommen worden und Pfarrer Alfons Klotz nahm 1981 den notwendigen Neubau in Angriff. Unter großer Teilnahme vieler Gläubiger feierte die Kirchengemeinde St. Raphael in Steppach nun ihr 40-jähriges Bestehen. Gleichzeitig beging der ehemalige, langjährige Pfarrer Georg Egger sein goldenes Weihejubiläum. Es war Pfarrer Eggers Wunsch, in alter Treue und Verbundenheit, diese Jubiläen gemeinsam zu feiern.

Und so strahlte der Jubilar vor Freude ob seines Ehrentags. St. Raphael war seine letzte Stelle vor seinem Ruhestand im Jahr 2015. Elf Jahre war er hier Pfarrer und blickt auf gute und ruhige Jahre zurück. Ihm war es immer wichtig, die Gemeindemitglieder zu animieren, ihren Weg zu Gott zu finden und sie dabei zu unterstützen. „Ich wollte ihnen immer helfen zu spüren, welches ihr Weg ist“, geht er davon aus, dass ihm dies in seiner Gemeinde gelungen ist. Seine Gemeindemitglieder wussten seine ruhige und besonnene Art immer zu schätzen.

Pfarrer Georg Egger hatte immer eine gute Hand für Familien

Insbesondere für die vielen jungen Familien der Pfarrgemeinde St. Raphael hatte er eine gute Hand. Vor allem Kinder und seine Ministranten lagen ihm immer besonders am Herzen. „Liebe und Freiheit“, das waren die Säulen, mit welchen er in all seinen Priesterjahren gut gefahren ist. Wichtig war ihm aber auch, die Gemeindemitglieder immer ernst zu nehmen. Seinen Ruhestand verbringt er in Diedorf. Dort hält er vier Esel sowie Pferde und zwei Ziegen. Trotz seines Ruhestands ist Pfarrer Egger aber nicht untätig. Er befindet sich im Stand des „Unruhestandspfarrers“ und seine Hilfe wird somit noch lange gefragt sein.

St. Raphael in Steppach wurde vor 40 Jahren geweiht. Das Jubiläum wurde jetzt gefeiert. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

In der bis auf den letzten Platz gefüllten, Kirche hielt Weihbischof Anton Losinger den Festgottesdienst, der feierlich musikalisch umrahmt wurde vom „Jungen Chor“ mit der „Missa Festiva“ von Hubert Zaindl und dem Kinderchor „Raphael-Spatzen“. Ihr Kommen hatten auch die anderen ehemaligen Pfarrer von St. Raphael Peter Brummer, Bernd Weidner, Markus Schrom und Alfons Klotz angekündigt, die in den vergangenen 40 Jahren in St. Raphael gewirkt hatten. Gerade für Pfarrer Alfons Klotz, dem Gründer und Begleiter der Bauphase der Kirche St. Raphael, dürfte es ebenfalls ein ganz besonderer Tag gewesen sein.

Am Ende des Jubiläums stand ein Fest für alle

Derzeitiger Hausherr in St. Raphael ist der Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Neusäß, Stefan Spiegel. Im Anschluss an den Festgottesdienst feierten alle gemeinsam ein großes Pfarrfest, das neben leiblichen Genüssen wie einem Mittagessen und anschließendem Kaffee und Kuchen für Groß und Klein viel Unterhaltung, nicht zuletzt mit einem umfangreichen Kinderprogramm, bot. Viel Freude riefen die schwungvollen Tänze der Kinder der Kindertagesstätte St. Gallus hervor. Nicht vergessen werden darf die „Steppacher Tanzlmusi“, die das Fest musikalisch umrahmte.

