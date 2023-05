E-Bike-Fahrer stürzt durch Unachtsamkeit vom Rad

Ein 24-Jähriger ist mit zwei Bekannten auf dem Radweg an der B300 unterwegs. Plötzlich berührt mit seinem Rad seinen Nebenmann und stürzt.

Ein E-Bike-Fahrer ist am Samstag in Steppach gestürzt und hat sich leicht verletzt. Der 24-Jährige fuhr gegen 16.20 Uhr mit zwei Bekannten auf dem Radweg an der B300.

Aus Unachtsamkeit touchierte er laut Polizei mit seinem Vorderrad das Rad seines 25-jährigen Begleiters. Durch die Berührung fiel er vom Fahrrad. Mit Schürfwunden und einem Cut an der linken Augenbraue musste er in die Uniklinik zur Wundversorgung. (thia)