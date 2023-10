Ein buntes Fest für alle in der Steppacher Bücherei zum Jubiläum

Zu ihrem 40-jährigen Bestehen bietet die Bücherei St. Raphael in Steppach am kommenden Sonntagnachmittag ein vielfältiges Programm mit einer Autorenlesung.

Unter dem Motto “Feiern Sie mit!” lädt das Team der Bücherei St. Raphael in Steppach am Sonntag, 22. Oktober, von 12 bis 16 Uhr in den Pfarrsaal ein. Das Büchereiteam hat ein buntes Programm zusammengestellt. Viele Aktionen wie Zauberworkshops, Kamishibai-Erzähltheater für Kinder oder Lesezeichen basteln für Jung und Alt laden die Besucher zum Mitmachen ein. In der Bücherflohmarktecke kann das eine oder andere Buch günstig erstanden werden und für Getränke, Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt. Die Bücherei hat an diesem Tag von 11 bis 16 Uhr ihren Tag der offenen Tür und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen geben gerne Auskunft über das große Bücherangebot, die verschiedenen Themenbereiche und die Ausleihmodalitäten.

Autorenlesung mit Titus Müller in der Steppacher Bücherei

Der Höhepunkt ist um 17 Uhr die Lesung mit dem Autor Titus Müller, der für seine historischen Romane bekannt ist und mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Er liest aus seinem aktuellen Buch “Der letzte Auftrag”. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Titus Müller, Autor von historischen Romanen, liest in der Bücherei in Steppach. Foto: Sandra Frick

Die Bücherei St. Raphael ist eine von fünf Neusässer Stadtteilbüchereien, die in den katholischen Pfarreien angesiedelt sind. Die „Öffentliche Bücherei" setzt sich aus den fünf Büchereien Sankt Ägidius, Sankt Thomas Morus, Sankt Nikolaus von Flüe, Sankt Raphael und Sankt Vitus zusammen. Verantwortlich für die einzelnen Büchereien sind die jeweiligen Pfarreien. Zudem besteht ein Kooperationsvertrag mit der Stadt Neusäß. Infos gibt es im Internet unter www. 5-buechereien-neusaess.de. (AZ,dav)