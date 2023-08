Steppach

vor 1 Min.

Einbruchversuch? Am Freitagabend kreist der Hubschrauber über Steppach

Per Hubschrauber wurde am Freitagabend nach zwei Personen in Steppach gesucht.

Am Freitagabend schlagen die Bewohner eines Hauses in Steppach zwei Eindringliche in die Flucht. Laut Polizei ist es unklar, ob das Einbrecher waren.

In Steppach genossen am Freitag die Bewohner eines Hauses den lauen Sommerabend in ihrem Garten, als sich gegen 22 Uhr zwei dunkel gekleidete fremde Personen Zutritt zu ihrem Grundstück verschafften. So schildert es die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Ob dies als ein versuchter Einbruch zu werten sei, sei noch unklar. Ein Einbruchversuch an einem warmen Sommerabend, während die Bewohner zu Hause sind, sei ungewöhnlich. Die Bewohner verjagten die beiden Unbekannten und riefen die Polizei. Die Eindringlinge flüchteten nach Angaben der Polizei zu Fuß. Die Polizei setzte noch einen Hubschrauber für die Suche ein, der eine Zeit lang über Steppach und Westheim kreiste. Man konnte die beiden Verdächtigen aber nicht finden. Aus der Nachbarschaft in Steppach war indes zu erfahren, dass sich die dunklen Gestalten offensichtlich Zutritt zu dem Haus im Bereich Höhenstraße/Am Sonnenhang verschaffen wollten und dann in Richtung Westheimer Kobelhang geflüchtet seien. (dav) Lesen Sie dazu auch Meitingen-Langenreichen Autofahrer lässt Jugendlichen nach Unfall mit schweren Verletzungen liegen

Horgau/Gersthofen Plus Einbrüche im Landkreis: Nach Jahren auf der Flucht landet der Dieb vor Gericht

Themen folgen