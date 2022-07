Fragiler Neustart mit neuer Vorsitzenden beim TSV Steppach

Plus Der TSV Steppach hat schon wieder eine neue Vorsitzende. Alexandra Ottlik ist ein Urgewächs des Vereins. Sie löst Siegfried Schmid ab. Doch das Chaos bleibt.

Schon wieder ein Wechsel beim TSV Steppach: Nach nur etwa einem halben Jahr im Amt sind die beiden Vorsitzenden des Vereins, Siegfried Schmid und sein Stellvertreter Rainer Christl, jetzt auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zurückgetreten. Und das, obwohl Schmid erst vor wenigen Wochen einen Abwahlantrag von Teilen des Vereinsrats in der ordentlichen Mitgliederversammlung denkbar knapp überstanden hatte. Doch schon da hatte sich eine neue Kandidatin für den Vorsitz präsentiert. Sie hat nun die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder erhalten: Alexandra Ottlik, bislang bekannt als Leiterin der Abteilung Turnen.