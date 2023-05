Steppach

12:25 Uhr

Grundschule in Steppach will weniger flexibel sein – zum Wohle der Kinder

In Steppach konnten Grundschulkinder durch das Schulprofil der flexiblen Grundschule bislang in unterschiedlichem Tempo lernen. Das wird nun anders.

Plus Zu viele und zu unterschiedliche Kinder, zu wenig Lehrkräfte: Das Profil flexible Grundschule steht in Steppach vor dem Aus.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Den Grundschulkindern im Rahmen des Möglichen die beste Bildung bieten – das ist der Anspruch der Grundschule Steppach. Weil sich jedoch in den vergangenen Jahren die Umstände verändert und dabei vor allem die Kinder sich stark verändert haben, rückt die Schule von flexibleren Unterrichtsmodellen wieder ab und wird nun wieder zu einer Grundschule mit Regelklassen in den Stufen eins bis vier. Es geht um geringe Deutschkenntnisse von Schulanfängern, steigende Kinderzahlen und fehlendes Personal. Eine Problemlage, wie sie nicht nur in Steppach aktuell ist.

Was in der Grundschule Steppach in den vergangenen fünf Jahren möglich war, das sollte mit einem großen Angebot möglichst vielen Kindern und ihrem eigenen Lerntempo gerecht werden. Seit dem Schuljahr 2018/19 trägt die Schule das Profil "Flexible Grundschule". Damit ist es Kindern möglich, ein, zwei oder drei in den jahrgangsgemischten Klassen der Stufen eins und zwei zu verbringen. Erfahrungen mit jahrgangsgemischten Klassen gebe es in Steppach bereits seit rund zehn Jahren, sagt stellvertretende Schulleiterin Alexandra Böck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen