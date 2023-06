Von Ritterspielen über Feuerwehrfeier bis Fest beim Museum

Dieses Wochenende wird heiß im Landkreis Augsburg, von den Temperaturen bis zu den Veranstaltungen. Eines ist sicher: Das Angebot ist wirklich abwechslungsreich.

Das wird ein Wochenende nach dem Geschmack aller, die richtig gerne feiern oder sich kulturelle und künstlerische Inspiration holen. Von Jubiläumsfeiern bei den Feuerwehren bis zur Wiedereröffnung eines bislang geschlossenen Schlosses und einem großen Sommerfest in der Abtei Oberschönenfeld ist praktisch für jeden Geschmack etwas dabei. Dabei wurde das erste große Fest schon am Donnerstagnachmittag eröffnet. Es geht um das große Straßenfest der Feuerwehr Steppach zu ihrem 150-jährigen Bestehen.

Wobei dort der Begriff Straßenfest Programm ist. Denn noch bis einschließlich Sonntag, 18. Juni, bleibt die Ulmer Straße zwischen TSV-Turnhalle und der Einfahrt zum Supermarkt Edeka gesperrt. Dort wird gefeiert, von Freitag 17 Uhr wieder mit Streetfood und Foodtrucks, aber auch einem klassischen Fahneneinzug und dem Bieranstich im Beisein der Stadtkapelle. Während es am Freitagabend rockig zugeht mit The Critics, spielt am Samstag die Partyband The Mercuries. Tagsüber ist am Samstag bunter Familientag. Der Sonntag startet traditionell mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr und einem Weißwurstfrühstück, bevor etwa 600 Teilnehmer am Festumzug an der Stadtberger Straße am östlichen Ortseingang Aufstellung nehmen.

In Oberschönenfeld steht das Sommerfest an

Auch die Feuerwehr Fischach begeht an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen, allerdings in ganz anderem Rahmen. Gefeiert wird unter sich mit einem Festakt in der Staudenlandhalle am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr. Ausgebucht ist zudem die Wiedereröffnung des Nordendorfer Schlosses am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr.

In der Abtei Oberschönenfeld findet am Sonntag, 18. Juni, ein Sommerfest statt. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Viel Platz ist hingegen beim gemeinsamen Sommerfest des Freundeskreises der Abtei Oberschönenfeld und des Museums dort, das am Sonntag, 18. Juni, zwischen 10 und 17 Uhr auf dem gesamten Klostergelände stattfindet. Zwar gibt es viele Angebote für den Gaumen, doch es ist viel mehr geboten. So gibt es kostenlose Führungen durch die Klosterkirche (15 Uhr, samt Orgelkonzert) und das Museum, auch der beliebte Brotladen öffnet zwischen 13 und 16.30 Uhr. Familien können übrigens im reichhaltigen Rahmenprogramm auch ihr eigenes Brot backen. Der Tag beginnt mit einer Messe um 10 Uhr in der Kirche und endet um 16.30 Uhr mit einer Abschlussandacht im Außenbereich.

Auch das Atelier von Harry Meyer, der diese Bäume geschaffen hat, ist bei den Tagen der offenen Ateliertüre geöffnet. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Wie entstehen die Kunstwerke der renommiertesten Künstlerinnen und Künstler im Augsburger Land? Einblicke sind möglich bei den Tagen der offenen Ateliertür an den beiden Sonntagen 18. und 25. Juni. Ihre Ateliertüren öffnen dabei allein am Sonntag, 18. Juni: Daniel Biskup ( Neusäß, 12 bis 20 Uhr), Brigitte Heintze ( Augsburg, 11 bis 19 Uhr), Jan W. Junghanss ( Stadtbergen 12 bis 17 Uhr), außerdem Hannes Goullon (Augsburg, 11 bis 18 Uhr), Andrea Groß (Stadtbergen, 11 bis 18 Uhr), Harry Meyer (Wollishausen 11 bis 19 Uhr), Andrea Sandner (Augsburg 14 bis 18 Uhr), Beatrice Schmucker (Stadtbergen 13 bis 17 Uhr) sowie Alexandra Vassilikian (Schwabmünchen, 13 bis 18 Uhr).

Ganz Wollbach wird zum Garagenflohmarkt

Ganz Wollbach wird am Sonntag, 18. Juni, zum Garagenflohmarkt. Von 10 bis 14 Uhr öffnen Anwohnerinnen und Anwohner hier ihre Höfe, Gärten und Garagen und verkaufen an insgesamt 23 Ständen kleine und große Schätze, die einen neuen Besitzer suchen. Auf dem Wollbacher Spielplatz bietet der Verein Familien in Zusmarshausen (fiz) Wienerle, Popcorn und Getränke an, dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Den Lageplan zum Flohmarkt gibt es im Internet auf der Seite des fiz.

Kaiser-Event zeigt vom 16. bis 25. Juni in Neusäß auf der Wiese an der Wilhelm-März-Straße wieder Ritterspiele mit einer großen Pferdeshow. Foto: Kaiser

Eine ganz andere Ablenkung, nämlich ein Eintauchen in eine Welt aus mittelalterlichen Ritterspielen und Pferdeshow, bieten die Ritterspiele auf der Wiese an der Wilhelm-März-Straße in Neusäß. Dort ist am Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr Premiere. Das Unternehmen Kaiser Events bleibt dann zehn Tage vor Ort, weitere Aufführungen sind samstags jeweils 16 und 19.30 Uhr, sonntags um 14 Uhr sowie am Montag, 19. Juni, um 16 Uhr.