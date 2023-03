Polizei sucht Fahrer eines Unfallwagens

Ein unbekannter Autofahrer hat in Steppach einen Unfall verusacht und ist anschließend geflüchtet.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Steppach in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, einen Schaden von etwa 2000 Euro verursacht. Laut Polizei fuhr der Unbekannte in der Pflugstraße gegen einen geparkten Wagen und machte sich anschließend auf und davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (AZ)