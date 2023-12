Seit zwei Monaten kein Festnetz-Telefon: Paar aus Steppach ist verzweifelt

Plus Seit Mitte Oktober funktioniert der Anschluss in einem Haus im Neusässer Ortsteil Steppach nicht mehr. Anbieter Vodafone schiebt die Verantwortung weiter.

Seit über zwei Monaten sitze sie auf dem Trockenen, sagt eine 64-jährige Steppacherin. Sie und ihr Mann haben seit Mitte Oktober kein Festnetz mehr. Passiert es seitdem nichts. Anbieter Vodafone schiebt die Verantwortung auf die Telekom, der die Leitung gehört. "Wir irren völlig im Niemandsland", sagt die Steppacherin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Von heute auf morgen habe der Festnetz-Anschluss vor einigen Wochen nicht mehr funktioniert, erklärt die 64-Jährige. "Wenn man bei uns anruft, ertönt seitdem ein Freizeichen." Bei ihren Nachbarn funktioniere der Anschluss nach wie vor. Sie rief mehrmals beim Kundenservice von Vodafone an. Dort hieß es lediglich, man leite das Problem an die Techniker weiter. Passiert sei allerdings bis heute nichts, sagt die Steppacherin.