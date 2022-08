Steppach

vor 18 Min.

So gefällt den Steppachern ihr neu gestaltetes Dreieck

Der Brunnen am Steppacher Dreieck wird von Familien gerne für eine Pause genutzt. Nur die Nähe zur stark befahrenen Ulmer Straße macht Eltern Sorge.

Plus Bei einem Ortsrundgang sagen Steppacher Bürger, wo sie der Schuh drückt. Zentrale Themen sind für die Bewohner das neue Dreieck, der Friedhof und eine Arbeiterunterkunft.

Die Neugestaltung des Dreiecks in der Steppacher Mitte, eine Arbeiterunterkunft, der Radweg an der Deuringer Brücke und die Zukunft der Aussegnungshalle am Friedhof beschäftigen die Steppacher. Dies waren die zentralen Themen eines Rundgangs durch den Neusässer Stadtteil, zu dem der CSU-Ortsverband geladen hatte und zu dem etwa 20 Bürgerinnen und Bürger kamen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen