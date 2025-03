Steppacher Chöre singen Stabat Mater von Karl Jenkins

In Steppach wird am Sonntag, 30. März, um 17 Uhr der Junge Chor St. Raphael mit dem Jugendchor (den „Raphaelos“), Solisten und Instrumentalisten das bekannte Werk des Waliser Komponisten unter der Leitung von Andrea Hartinger in St. Raphael aufführen. In zwölf Teilen wird der Schmerz Marias um ihren gekreuzigten Sohn Jesu ausgedrückt. Karl Jenkins, geboren 1944, ergänzt das ursprünglich mittelalterliche Gebet um Texte aus verschiedenen Kulturen in mehreren Sprachen. Der musikalische Bogen des Oratoriums umspannt moderne Kirchenmusik, orientalische Improvisationen und popmusikalische Einflüsse. Der Eintritt ist frei. Spenden (und die Beachtung der Zeitumstellung) sind herzlich erbeten.

