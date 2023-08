Störung im Telefonnetz: Darum gab es in Steppach kaum Empfang

In den vergangenen Tagen kam es im Neusässer Ortsteil Steppach zu Störungen im mobilen Telefonnetz. Das sind die Hintergründe.

In der vergangenen Woche kam es in Steppach zu Störungen im mobilen Telefonnetz. Kundinnen und Kunden des Netzanbieters O2 hatten kaum oder gar keinen Empfang. Auf Nachfrage unserer Redaktion Pressesprecher Florian Streicher mit: „Unsere Netztechnikerinnen und Techniker haben in den vergangenen Tagen unseren Mobilfunkstandort in Steppach modernisiert und den modernen 5G-Standard vor Ort in Betrieb genommen."

Inzwischen sind die Probleme behoben

So soll nun anstelle der bisherigen 2G- und 4G-Versorgung zusätzlich der moderne 5G-Mobilfunkstandart zur Verfügung stehen. Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen kam es deshalb in der Zeit vom 30. Juli bis zum vergangenen Dienstag zu lokalen, temporären Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung. Die Hardware des Standorts wurde ausgetauscht und gegen neueste Technik ersetzt. Inzwischen seien die Probleme behoben, teilt der O2-Sprecher mit. (AZ)