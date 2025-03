Der TSV Steppach trifft sich am Freitag, 21. März, um 19.30 Uhr, zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Nach kriselnden Jahren will sich der Verein eine neue Satzung geben und ein neues Vorstandsteam wählen. Treffpunkt ist in der Sporthalle des TSV (Ulmer Straße 86). (AZ)

